Sabatini durissimo sul #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Ha sbagliato #Mercato, salvo solo due acquisti» #Intervista #News #Ultimora

16:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso negativamente sulla #campionato e sul calcio#mercato del Diavolo Rossonero di quest’anno: le sue parole

Intervenuto sul canale Twitch di Tutti in the box, Sandro Sabatini ha tirato le somme sulla #campionato del Diavolo Rossonero, ponendo il focus su un calcio#mercato che, a detta sua, non è stato all’altezza.

PAROLE – «Il Diavolo Rossonero ha sbagliato #mercato. Aveva 80 milioni da utilizzare per la cessione di Tonali e secondo me se facciamo un elenco dei giocatori che ha preso, su quali puoi continuare a puntare come titolari per l’anno prossimo? Salvi solo Loftus-Cheek e Pulisic. Su Reijnders si può ancora puntare ed è anche bello da vedere giocare. Su Pulisic sono combattuto tra chi mi segnala i numeri, che ha segnato gli stessi gol di Thuram pensa un po’ che percezione c’è su Thuram e invece sui gol di Pulisic… Dico questo, sperando di non farmi prendere in giro: ma tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c’è? Se li vedi giocare, bisogna almeno rivalutare El Shaarawy».

