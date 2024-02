Sabatini certo: «Ac Milan favorito in Europa League, ma insieme a questo altro club» #Intervista

Pubblicità

Non ha dubbi Sandro Sabatini, il Milan è favorito insieme ad un altro club per la vittoria in Europa League, cosa dice sui rivali dell’Inter

Sandro Sabatini parla così a calciomercato.com. Il giornalista si è espresso sulla possibile vittoria dei rivali dell’Inter: il Milan in Europa League. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «La storia conta, ma non gioca. Anzi, sì. Perchè il Milan non ha una storia in Europa League, però ha un protagonista l’ha giocata e può insegnare come si vince. È Loftus-Cheek, che insieme a Giroud, era nel Chelsea di Maurizio Sarri, quello che cinque anni fa anni fa andò a conquistare il trofeo nella finale made in England contro l’Arsenal. In dissolvenza con i ricordi, la storia sfuma nel presente e anche nel futuro, perchè il Milan vince una partita che vale doppio, per oggi e per domani, nel senso che il risultato consente di pianificare con evidente serenità il ritorno in Francia, la trasferta che precederà le ben più delicate sfide di campionato con Atalanta e Lazio. Avanti in Europa, avanti facile in Europa league, competizione sinceramente un po’ di serie B eppure con un fascino particolare suggerito dal destino. Non solo perchè c’è posto nella bacheca rossonera ma anche perchè, a dispetto del pronostico cauto di Pioli, il Milan diventa favorito insieme al Liverpool. E sarebbe davvero una bella finale, degna della storia e della Champions storica».

L’articolo Sabatini certo: «Milan favorito in Europa League, ma insieme a questo altro club» proviene da Inter News 24.