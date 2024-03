S.S. Napoli Calcio, Kvaratskhelia va ko con la Georgia a pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta BC

Pubblicità

01:19, 27 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Brutte notizie per il S.S. Napoli Calcio. Pochi istanti fa, infatti, Khvicha Kvaratskhelia ha dovuto lasciare il campo al minuto 108 dei tempi supplementari in opportunità di Georgia-Grecia, playoff decisivo per la qualificazione al prossimo Europeo.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

