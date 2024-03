S.S. Lazio #Milan AC, Tardelli sta con Pellegrini, la dichiarazione ufficiale: «Lui ingenuo ma Di Bello doveva fischiare per un motivo»

22:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

S.S. Lazio-Diavolo Rossonero, Marco Tardelli ha analizzato l’arbitraggio di Di Bello nella sfida di venerdì all’Olimpico: grave errore su Pellegrini

Intervenuto a 90° Minuto, Marco Tardelli ha criticato l’arbitraggio di Di Bello nella sfida di venerdì sera all’Olimpico tra S.S. Lazio e Diavolo Rossonero e vinta dai rossoneri con un gol nel finale di Noah “CheFort” Okafor. In particolare, l’ex tecnico dell’Inter ha contestato la decisione relativa all’#espulsione di Luca Pellegrini per il fallo su Pulisic:

PAROLE – «Pellegrini è stato ingenuo ma l’arbitro doveva fischiare prima perchè ha visto Castellanos a terra».

