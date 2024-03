S.S. Lazio #Milan AC, Mister Stefano Pioli rientra da A.S. Roma con una certezza in più: il indiscrezione

12:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

S.S. Lazio Diavolo Rossonero, Coach Pioli torna da A.S. Roma con una certezza in più: il retroscena da Diavolo Rossoneroello dopo la trasferta dell’Olimpico

Il Diavolo Rossonero è tornato dalla delicata trasferta dell’Olimpico contro la S.S. Lazio con tre punti molto importanti per il proprio cammino in campionato e con una certezza in più.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, quest’ultima vittoria sofferta è stata molto significativa perché ha permesso di evidenziare come la squadra dei Diavoli Rossoneri sia sempre di più dalla parte di Coach Pioli. Un bel segnale in vista del finale di #campionato.

