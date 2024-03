S.S. Lazio #Milan AC, Lotito vuole far ripetere la gara: le mosse del presidente biancoceleste

13:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

S.S. Lazio Diavolo Rossonero, Lotito vuole far ripetere la partita: le mosse del presidente biancoceleste dopo la vittoria per 1 a 0 dei rossoneri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito starebbe pensando di rivolgersi al Coni, FIGC, Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari e alla magistratura, per i fatti accaduti in S.S. Lazio Diavolo Rossonero.

Il presidente biancoceleste ha provato addirittura a capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della sfida dello Stadio Olimpico di venerdì sera per errore tecnico.

