S.S. Lazio #Milan AC continua tra le polemiche, Lotito accusa: gli arbitri chiedono maggiore rispetto

17:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

S.S. Lazio Diavolo Rossonero continua tra le polemiche, Lotito accusa: gli arbitri chiedono maggiore rispetto. Ecco cosa è #successo

Dopo S.S. Lazio-Diavolo Rossonero, il presidente dei biancocelesti si è scagliato contro gli arbitri con parole dure sugli episodi del match.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato dal Corriere della Sera, da tempo l’Aia starebbe richiedendo maggior rispetto da parte di calciatori, allenatori e dirigenti anche davanti ad errori evidenti, che gli arbitri sono i primi ad ammettere pubblicamente, cosa che un tempo invece non avveniva.

Pubblicità

The post S.S. Lazio Diavolo Rossonero continua tra le polemiche, Lotito accusa: gli arbitri chiedono maggiore rispetto appeared first on Diavolo Rossonero News 24.