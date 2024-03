Russia Serbia, Filip “Fil” Kostic in #panchina!

19:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip Filip “Fil” Kostic non sarà titolare nella sfida tra la Russia e la Serbia. Dunque, anche in nazionale l’esterno della Juve fatica a trovare spazio

Filip Kostic partirà dalla panchina nella sfida tra la Russia e la Serbia in programma tra poco. L’esterno della Juve, dunque, fatica a trovare spazio anche in nazionale.

Filip “Fil” Kostic, nell’ultimo match contro il Genoa, era partito tra i titolari salvo poi essere sostituito nel secondo tempo. In questa stagione il numero 11 juventino fatica a trovare continuità.

