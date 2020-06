Russia, Green Alternative Party propone di legalizzare la cannabis

La legalizzazione della cannabis è sempre più richiesta nei paesi e la Russia non fa eccezione. Prova di ciò è l’iniziativa in quella direzione del partito ambientalista verde alternativo “Зелёная Альтернатива”.

L’establishment politico alternativo verde della Russia la scorsa settimana ha proposto un’iniziativa per legalizzare la coltivazione della cannabis medicinale e industriale. Gli ecologi russi ritengono che la sua coltivazione, sia per uso medicinale che industriale, dovrebbe essere regolata e implementata nella nazione.

Come parte dei suoi argomenti pro-cannabis, Alternativa Verde menziona i benefici terapeutici della pianta e dei suoi estratti per diverse malattie o patologie. Tra questi e come uso di successo nominano infezioni come AIDS o HIV, sclerosi multipla, tipi di cancro o effetti dei loro trattamenti, malattie neurologiche e altro ancora. Hanno anche ipotizzato che alcuni tipi di cannabis potrebbero aiutare nella lotta contro COVID-19 sulla base di informazioni tratte da ricerche pubblicate su vari giornali.

Scienziati canadesi

Ad esempio, hanno pubblicato una pubblicazione sul quotidiano britannico The Daily Mirror e in cui scienziati della Canadian University di Lethbridge affermano di aver trovato varietà di cannabis che potrebbero aiutare a prevenire e quindi curare COVID-19. I ricercatori affermano che questi ceppi sembrano influenzare i percorsi ACE2 che il virus utilizza come gateway per il corpo. Parlando con CTV News , l’investigatrice Olga Kovalchuk ha detto; “All’inizio eravamo completamente sbalorditi, e poi ci siamo sentiti davvero felici.”

Green Alternative afferma nella sua dichiarazione che “In una pandemia, è fondamentale sfruttare tutte le opportunità terapeutiche per sconfiggere il virus cinese. Inoltre, la cannabis medica è stata a lungo affermata come uno strumento utilizzato in una vasta gamma di malattie. “

L’iniziativa pro-cannabis dell’addestramento ambientale russo ha ben poche tracce nell’attuale realtà del paese, ma è una boccata d’aria fresca in quella direzione. Sempre più voci vengono sollevate in Russia a favore di un altro modo di guardare la cannabis secondo i tempi in cui viviamo. Oltre ad essere in linea con la grande onda verde che viaggia per il mondo con la cannabis come una bandiera.

La Russia era una potenza mondiale con cannabis per uso industriale

Oggi la Russia sostiene la rinascita di un’industria che produce canapa che una volta ha reso questo paese il più grande produttore al mondo. La costruzione di grandi complessi produttivi e di trasformazione per questo impianto è stata approvata per uso alimentare e medicinale industriale.

Inoltre, nelle repubbliche russe come l’Udmurtia, il risveglio di questo raccolto è già stato sperimentato con successo . Lì, è la fattoria collettiva Michurin, quella che sta sperimentando questo raccolto di canapa e quella che, visto il suo successo, sta già pensando alla sua espansione.

All’inizio dello scorso marzo, è stato anche appreso dal Centro analitico del Ministero dell’Industria e del Commercio (ACVT) che le esportazioni di canapa e dei suoi prodotti si erano moltiplicate per quaranta dal 2015.

Nel 2019, il ministero dell’Agricoltura russo ha dichiarato che le colture di canapa sono cresciute da 2.500 ettari a 10.200. L’Associazione russa dei produttori di canapa, d’altro canto, ha affermato che sono state piantate grandi piantagioni e vicine a 15.000 ettari.

Colture in varie regioni russe

Oggi le colture di questa pianta possono essere trovate in sei regioni e repubbliche russe come Oryol, Penza, Kursk, Nizhny Novgorod, Adygea e Mordovia. La coltivazione della canapa è efficace e redditizia e molto migliore in termini di qualità delle fibre rispetto al legno, dicono i gruppi di produttori.

“Le varietà di canapa industriale coltivate nel paese in termini di quantità e qualità possono competere efficacemente con prodotti europei simili. I dettagli delle piante di canapa coltivate consentono costi più economici per varie risorse, compresa l’acqua, e si ottiene una resa significativamente più elevata rispetto a quando si coltiva qualsiasi altra coltura “ – affermano dal Ministero dell’agricoltura russo.

Il partito alternativo verde russo

Il partito Alternativa Verde è stato istituito in Russia nel 2019 da Ruslan Alekseevich Khvostov, un attivista ecologico e membro della Camera pubblica della regione di Mosca. Il partito non ha nulla a che fare con il movimento sociale chiamato anche Alternativa verde. All’inizio di quest’anno, il nuovo partito politico russo si è registrato presso il Ministero della Giustizia. Sono definiti come un tipo di “partito ambientale moderato europeo e di sinistra”.

Nel marzo di quest’anno e al suo congresso costituente, Rusian Khvostov è stato eletto capo del partito Green Alternative con l’ottanta per cento dei voti.

Ora in Russia c’è un partito che sostiene chiaramente la regolamentazione della produzione e dell’uso della cannabis medica e industriale. È un primo passo verso un’altra normalità con la pianta.