Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha detto la sua sul capitolo Superlega a La Gazzetta dello Sport

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco e anche ex Inter, ha detto la sua sul capitolo Superlega a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SUPERLEGA SCONFITTA – «É nei fatti, nel rifiuto dell’Europa al progetto. Manca soltanto la conferma legale».

PREOCCUPAZIONE – «Ora no. Lo ero la notte in cui hanno annunciato la Supelega. Erano dodici, avevano cercato di convincere invano noi e altri, erano alla rottura. Ho pensato: “E se fanno davvero la rivoluzione? Sarebbe il caos”. In due giorni la bolla è scoppiata. Ero allo stadio per il Bayern e Ceferin ogni cinque minuti mi mandava sms per dire: s’è ritirato il Chelsea, il Liverpool, il City… Era finita».

ANDREA AGNELLI – «Non sono più riuscito a parlare con Andrea dalla domenica in cui ha staccato il cellulare. Giravano voci, non veniva a Montreux e non rispondeva. Credo non abbia avuto il coraggio di dire cosa stava facendo. Capisco che il coronavirus abbia forzato i club ad accelerare, qualcuno voleva soldi freschi, ma quella presentazione non è stata professionale. Lui non lo capisco e mi spiace umanamente. Era presidente Eca, era nell’Esecutivo Uefa, era presidente di una Juve tra i cinque top club. Ha perso tutto. Anche l’immagine. Andavamo d’accordo, ma, quando gli dicevo che il calcio non è

CONTINUA SU CALCIO NEWS 24

L’articolo Rummenigge sulla Superlega: «Manca solo la conferma legale» proviene da Inter News 24.