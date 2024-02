Ruggeri AC Milan: il centrale ha una speranza, la RIVELAZIONE sul futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ruggeri. Il difensore ha fatto chiarezza sul suo futuro

Le parole del difensore dell’Atalanta, Matteo Ruggeri, accostato anche al calciomercato Milan, ai microfoni di Radio Sportiva sul suo futuro:

FUTURO – «Lo spero. Sono cresciuto qui, il gruppo storico ha permesso a noi giovani di integrarci velocemente in prima squadra, spero di restare il più a lungo possibile. Ogni tanto con Scalvini e altri compagni ripensiamo al passato insieme nelle giovanili, sembra sia passato un mese, ripensiamo ai tanti sacrifici fatti dai nostri genitori per portarci alle partite»

L’INTERVISTA DI RUGGERI A RADIO SPORTIVA

