Rugani Vecchia Signora Juventina, fra il rinnovo e le sirene del Barcellona: la posizione del club

Rugani Juve, fra il rinnovo e le sirene del Barcellona: la posizione del club bianconero sul suo futuro

Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Barcellona per Daniele Rugani. Il club blaugrana, infatti, sarebbe alla ricerca di un centrale di esperienza.

In attesa di ulteriori conferme, si parla di rinnovo in casa Juve: l’entourage del calciatore e Cristiano Giuntoli si riaggiorneranno nei prossimi mesi per prolungare oltre il 2024.

