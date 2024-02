00:47, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rugani “spedisce” Alex Sandro Silva in panchina: è lui la vera alternativa in difesa. Il gol al Frosinone definisce nuove gerarchie

Alex Sandro Silva ha giocato titolare nella sconfitta rimediata dalla Juve con l’Udinese al posto dello squalificato Danilo, mentre con Verona e Frosinone in difesa si è visto Rugani chiamato a sostituire una volta Bremer e una volta il capitano.

Il gol del difensore italiano domenica allo Stadium potrebbe aver definito nuove gerarchie per Mister Max Allegri che spesso ha alternato i due giocatori in quando mancava qualche big. Rugani, da questo momento in poi, potrebbe aver “spedito” definitivamente in panchina Alex Sandro Silva diventando la prima vera alternativa della difesa. Per l’ex Empoli, poi, c’è in ballo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, mentre per il brasiliano non ci sono trattative in corso con la Juve.

Rugani "spedisce" Alex Sandro Silva in panchina: è lui la vera alternativa in difesa