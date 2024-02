Rugani Signora Juve, il rinnovo è più vicino: il difensore può restare

Rugani Juve, il rinnovo è più vicino: il difensore può restare. L’annuncio dell’agente sul futuro del giocatore

La Juve e Rugani potrebbero continuare insieme anche dopo giugno 2024, quando scadrà il contratto del difensore. Ad annunciare lo state dell’arte del rinnovo del giocatore è stato il suo agente, Davide Torchia, a Tv Play.

Pubblicità

RINNOVO RUGANI – «Siamo convintissimi di farlo. Si tende ad andare più avanti per via del bilancio. Con la Juve ci siamo visti e l’idea non cambia. Il club deve fare i suoi calcoli, ma non possiamo arrivare all’anno prossimo. Rugani resterà alla Juve? Altamente probabile».

Pubblicità

The post Rugani Juve, il rinnovo è più vicino: il difensore può restare appeared first on Juventus News 24.