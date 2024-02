Rugani o Alex Sandro? Mister Max Allegri ha deciso: chi sostituirà Bremer

Rugani o Alex Sandro? Allegri ha deciso: chi sostituirà Bremer squalificato al Bentegodi contro il Verona

La Juventus è impegnata oggi a Verona senza lo squalificato Bremer. Allegri dovrà sostituire il suo titolarissimo, è ballottaggio Rugani-Alex Sandro.

Il tecnico bianconero dovrebbe schierare Rugani, pronto a tornare in campo al fianco di Danilo e Gatti.

