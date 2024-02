Rugani o Alex Sandro al posto di Danilo? Mister Max Allegri va verso questa scelta per Signora Juve Frosinone

Rugani o Alex Sandro al posto di Danilo? Allegri va verso questa scelta per sostituire il capitano in Juve Frosinone

Senza Danilo fermo ai box per infortunio in casa Juve torna il ballottaggio tra Rugani e Alex Sandro per chi prenderà il posto del capitano contro il Frosinone.

Per la Gazzetta dello Sport al momento il difensore italiano è in vantaggio e punta alla sua seconda da titolare di fila dopo il Verona. Il brasiliano, infatti, non è al meglio a causa di un affaticamento patito in settimana.

