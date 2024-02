Rugani non “batte” il record di Cambiaso dopo “la rete” al Frosinone. Retroscena

22:47, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rugani non “batte” il record di Cambiaso dopo il gol al Frosinone. Retroscena sulla rete del 3-2 del difensore della Juve

Il gol di Rugani al 90’+5’ al Frosinone è il secondo gol più tardivo realizzato dalla Juve in questa Serie A.

Il difensore, infatti, non è riuscito a “battere” il record detenuto da Cambiaso che andò in rete al 90’+6′ contro il Verona il 28 ottobre scorso. Ad accomunarli, oltre alla gioia dei gol e delle vittorie, c’è il fatto che entrambi hanno segnato allo Stadium.

