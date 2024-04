Rugani #Milan AC, la dirigenza dei Diavoli Rossoneri pensa al colpo a zero. Le #NEWS sul prossimo #futuro del centrale della Vecchia Signora Juventinantus

00:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Rugani Diavolo Rossonero, la dirigenza dei Diavoli Rossoneri pensa al colpo a zero. Le #news sul prossimo #futuro del difensore della Juventus per il dopo Kjaer Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Rugani potrebbe essere il prossimo colpo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la difesa in vista della prossima #campionato. La dirigenza dei Diavoli Rossoneri, in particolare Zlatan Ibrahimovic, avrebbe individuato nel […]

