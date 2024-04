Rugani #Milan AC: il centrale si allontana, le #NEWS sul #prolungamento del contratto con la Vecchia Signora Juventinantus

00:01,6 Apr 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero c’è quello di Rugani. Il difensore si allontana, le ultime sul rinnovo con la Juventus Il rinnovo di contratto di Rugani, difensore accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero è più vicino. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. Non è un titolare fisso della Juve di Allegri, ma è più di un’alternativa per i bianconeri. Il merito […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rugani Diavolo Rossonero: il difensore si allontana, le #news sul rinnovo con la Juventus appeared first on Diavolo Rossonero News 24.