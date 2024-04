Rugani #Milan AC, cosa c’è di vero sul centrale? Suggestione viva, può prendere il suo posto. Ultime

09:03,1 Apr 2024, MILANELLO.

Rugani-Diavolo Rossonero, è vera la pista che porta al centrale della Juve in scadenza il prossimo 30 giugno: può sostituire Kjaer Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è aperta nel calcio#mercato Diavolo Rossonero la pista che porta a Daniele Rugani, centrale classe ’94 della Juve in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il centrale dà priorità […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Rugani Diavolo Rossonero, cosa c’è di vero sul centrale? Suggestione viva, può prendere il suo posto. Ultime appeared first on Diavolo Rossonero News 24.