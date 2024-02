Rugani #Juve, si lavora al rinnovo a cifre più basse: le #ULTIMISSIME #NEWS #NEWS #JUVENTUS 

13:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’entourage di Daniele Rugani e la Juve sono al lavoro per trovare un accordo per il rinnovo di contratto del difensore bianconero: gli aggiornamenti

Come rivelato da Tmw, procede la trattativa per il rinnovo del contratto di Daniele Rugani. La Juve e l’entourage del giocatore stanno cercando di raggiungere un accordo per prolungare l’accordo fino al 2026, con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale di circa 3,5 milioni di euro.

È possibile che le parti possano chiudere le trattativa per un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro. Rugani nella Juve ha un ruolo comprimario ma il suo apporto è sempre prezioso ed è ormai una presenza importante nello spogliatoio bianconero visto che è a Torino da diversi anni.

