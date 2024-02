Rugani #Juve, le cifre del possibile rinnovo

14:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Daniele Rugani e la Juve si siederanno intorno ad un tavolo per trattare il rinnovo di contratto. Il difensore non farà particolari richieste economiche

Secondo quanto riportato, oggi, dal Corriere dello Sport, le offerte Daniele Rugani non mancano e entro aprile sarà presa una decisione definitiva. Attualmente, il suo ingaggio oscilla tra i 3 e i 3,5 milioni di euro annui, ma il difensore sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di restare a Torino e soprattutto alla Juve.

Rugani e il suo entourage si porranno, in fase di trattativa con i bianconeri, con massima serenità e non avranno particolari richieste dal punto di vista economico.

