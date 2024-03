Rozzano Internazionale F.C., arriva la CONFERMA del gruppo Brioschi! #Incredibile Cosa succede

23 Mar 2024, 15:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il gruppo Brioschi ha certificato che l’Internazionale continua gli studi per l’edificazione del nuovo stadio nell’area di Rozzano: “tutti gli #approfondimenti In attesa di aggiornamenti su Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , l’Internazionale non rinuncia al #Progetto #Tecnico del proprio stadio a Rozzano. Il gruppo Brioschi, parte del gruppo Bastogi e proprietario dell’area Cabassi dove dovrebbe sorgere lo stadio nerazzurro, lo […]

