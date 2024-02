Rosucci-Signora Juve Women, voglia matta ma il rientro slitta: c’è un nuovo ostacolo

Rosucci Juventus Women, voglia matta di rientro: ma c’è un nuovo ostacolo. Slitta il ritorno della centrocampista bianconera

Non è chiaro se abbia più voglia Martina Rosucci di Juventus Women o la Juventus Women di Martina Rosucci. Chiaro è che entrambe dovranno aspettare ancora. Slitta il rientro della centrocampista o difensore (dipende a chi chiedi): è fuori da un anno a causa della lesione parziale del legamento crociato anteriore. Le stime di qualche mese fa la volevano in campo a febbaio… Non sarà così. Come ha spiegato la stessa giocatrice ai tifosi in una smaniosa e irrequieta lettera a loro dedicata: «Manca ancora un pochino…».

Da una parte la riabilitazione per il ginocchio destro che prosegue, dall’altra una pubalgia da gestire che ne sta rallentando il percorso di recupero. Fare nuove previsioni oggi è complesso ma difficilmente la si vedrà con la squadra prima della seconda metà di marzo. Il rientro effettivo in campo è ipotizzabile ad aprile. Nel mentre Martina continua a seguire e sostenere la squadra a Biella e nella quotidianità di Vinovo. È indispensabile per gli equilibri di spogliatoio: su questo sono tutti d’accordo.

