Ronaldo compone la sua Top 11 di sempre e sorprende tutti: presenti questi due diavoli rossoneri

01:48,20 Mar 2024, MILANELLO.

Ronaldo compone la sua Top 11 di sempre e sorprende tutti: presenti questi due ex rossoneri in difesa. Tutta la formazione

Ronaldo Luís Nazário de Lima ha scelto la sua Top 11 all-time durante un’intervista sul profilo di Tik Tok di Daily Mail Sport: presenti anche Cafù e Maldini, due ex rossoneri storici che hanno meritato ampiamente questa posizione nella speciale classifica redatta dall’ex attaccante.

TOP 11 RONALDO ALL-TIME: Buffon; Cafù, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos; Zidane, Maradona, Pelè; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo.

