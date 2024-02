Ronaldo batte Messi: è lo sportivo più pagato al mondo. La classifica vede l’ex fuoriclasse della Juve al primo posto

Ronaldo è lo sportivo più pagato al mondo nel 2023 con 255,2 milioni guadagnati, di cui 199,5 di stipendio. A renderlo noto è la classifica di Sportico. L’ex Juve batte il rivale di sempre, Messi, che si assesta al terzo posto con 120,6 milioni. Dietro il portoghese c’è invece il golfista John Rahm con 188,3 milioni.

Al quarto posto c’è Le Bron James che supera di poco Mbappé. La top ten è completata da Neymar, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Durant e Patrick Mahomes.

