Romero via dal AC Milan, nuove conferme: giocherà in questo club

Romero via dal Milan, nuove conferme: il trequartista argentino classe 2004 giocherà in questo club. I dettagli

Arrivano nuove conferme su quella che sarà la prossima avventura di Luka Romero. Dopo sei mesi in cui non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato, l’argentino lascerà il Milan in prestito secco.

L’ex giocatore della Lazio diventerà a breve un nuovo giocatore dell’Almeria, che negli scorsi giorni ha battuto la forte concorrenza del Boca Juniors. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

