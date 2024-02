Romero #Milan AC: a giugno il rientro alla base, ma il futuro dipende da questa cosa. ULTIME

09:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Romero Diavolo Rossonero: a giugno il rientro alla base, ma il futuro del trequartista argentino dipende da questa cosa. #news

Nell’ultimo weekend si è messo in mostra con una straordinaria doppietta messa a segno nel match contro l’Atletico Madrid, ma il futuro di Luka Romero sarà certamente lontano dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a giugno l’argentino come da accordi farà ritorno al Diavolo Rossonero e solo successivamente si vedrà cosa fare. Il suo futuro potrebbe essere legato a quello di Chukwueze: in caso di uscita del nigeriano chissà che non possa esserci spazio per lui.

