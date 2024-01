Romero AC Milan: un altro club di Serie B prova a beffare il Como

Non solo Krunic ma anche Romero potrebbe lasciare il calciomercato Milan. In tal senso un altro club di Serie B prova a beffare il Como

Beffa per Romero. Da ieri sono insistenti le voci che parlano di un accordo raggiunto con il Como che consentirebbe all’argentino di dire addio al calciomercato Milan. Tuttavia nella giornata di oggi ci sarebbe un altro club di B che starebbe tentando il colpo.

Come riportato da trivenetogoal.it, si tratta del Venezia. Le parti sono in contatto, ma l’operazione non appare semplice, anche perché il Como ha l’arma Fabregas, mossosi personalmente per il giocatore, che potrebbe rivelarsi vincente sulla concorrenza.

