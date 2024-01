Romero AC Milan, trattativa impostata col Como! Ci sono loro in pole sulle altre pretendenti

Romero Milan, trattativa impostata col Como! Ci sono loro in pole sulle altre pretendenti: la palla passa al calciatore

Luka Romero è sempre più vicino a dire addio al Milan in questa sessione di calciomercato di gennaio, per intraprendere una nuova esperienza in prestito, dove poter avere un maggior minutaggio. L’attaccante argentino classe 2004 in questo momento è chiuso dalle tante alternative a disposizione di Stefano Pioli, tra cui anche il giovane Chaka Traoré che ha fatto benissimo nelle sue prime apparizioni.

Come riferito da Sky Sport, sulle sue tracce c’è il Como. Il club di Cesc Fabregas è in pole rispetto alle altre pretendenti, tra cui anche il Venezia che si era iscritto alla corsa. La trattativa col Como è impostata da tempo, adesso la palla passa al calciatore che deve sciogliere le ultime riserve e decidere se accettare la destinazione.

