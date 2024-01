Romero AC Milan: diversi club di Serie A vogliono l’argentino in prestito. La volontà del calciatore rossonero

Romero Milan: diversi club di Serie A vogliono l’argentino in prestito. La volontà del calciatore rossonero sul suo futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, diversi club di Serie A avrebbero chiesto informazioni al Milan per un eventuale prestito di Luka Romero.

Al momento non c’è nulla di concreto, ma in caso dovesse partire in prestito, la volontà del calciatore è quella di ritornare in Spagna.

The post Romero Milan: diversi club di Serie A vogliono l’argentino in prestito. La volontà del calciatore rossonero appeared first on Milan News 24.