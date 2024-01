Roma Vecchia Signora Juventinantus Women Supercoppa 1-2 DIRETTA: magia di Garbino, Kumagai grazia

Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Supercoppa femminile

(inviato allo Stadio Zini di Cremona) – Torna l’eterno confronto tra Roma e Juventus Women: in palio c’è il primo trofeo stagionale. Sfida secca a Cremona per assegnare la Supercoppa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Roma Juventus Women Supercoppa 1-2: sintesi e moviola

2′ Colpo di testa Sembrant – Gira verso la porta una punizione di Boattin, pallone alto sulla traversa

3′ Gunnarsdottir vicina al gol – Schema su angolo, pallone basso in area per la girata di Gunnarsdottir che, sola, non trova la porta per questione di centimetri

12′ Autogol Viens – Corner di Caruso sul secondo palo, stacca Gunnarsdottir che trova il palo. Sul rimpallo prova ancora Gunnarsdottir a ribadire, la deviazione decisiva nella propria porta è della giallorossa Viens

20′ Reazione Roma – Le giallorosse provano ora ad aumentare i giri del motore. La squadra di Spugna è stata sorpresa dalla partenza della Juventus Women

23′ Salvataggio Boattin – Pallone perso malamente da Caruso in mezzo al campo, decisiva la diagonale difensiva di Boattin su Viens. Il successivo tiro di Greggi è facile preda di PPM

26′ Tiro Greggi – Ora preme la Roma e si è abbassata la Juventus Women. Greggi scarica dalla media distanza. Pallone largo di un metro

29′ Gol Kumagai – Scorribanda di Greggi al limite dell’area che scappa a Caruso. Servizio per Kumagai che sterza su Grosso e col mancino mette sotto l’incrocio

36′ Tiro Giugliano – Conclusione di Giugliano dopo una respinta corta di Cascarino. Pallone alto, forse sfiora PPM

38′ Cantore si divora un gol – Clamoroso errore a porta sguarnita della 9. Tiro-cross dalla sinistra di Garbino, non trattiene Ceasar. Arriva Cantore che con tutta la porta sguarnita colpisce di ginocchio e manda fuori

45′ Punizione Giugliano – Va in porta da posizione decentrata ma ravvicinata. Pallone alto sulla traversa

45+1′ Punizione Boattin – Cerca la porta da posizione molto defilata. Pallone sull’esterno della rete

52′ Girata Viens – Riceve in area e calcia col sinistro. Conclusione sporca che viene assorbita da Peyraud-Magnin

53′ Gol Garbino – Raccoglie una respinta di testa di Linari e fa partire un mancino a giro dal vertice destro dell’area che si spegno sotto l’incrocio, imparabile per Ceasar

57′ Colpo di testa Sembrant – Svetta lei da corner! Pallone a centimetri dalla porta

59′ Occasione Kumagai – Smanacciava approssimativa di Peyraud-Magnin in area. Sul pallone arriva Kumagai che grazia le bianconere sbucciando da pochi metri la conclusione a porta parzialmente sguarnita

65′ Occasione Giacinti – Numero di Viens su Lenzini e imbucata per Giacinti che calcia in porta, decisiva la splendida chiusura di Grosso. Ma era tutto fermo per offside

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Roma Juventus Women Supercoppa 1-2: risultato e tabellino

Reti: 12′ aut. Viens, 29′ Kumagai, 53′ Garbino

Roma (4-3-3): Caesar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun (46′ Bartoli); Giugliano, Kumagai, Greggi; Viens, Giacinti, Haavi (67′ Glionna). All. Spugna. A disp. Korpela, Valdezate, Serturini, Ciccotti, Latorre, Tomaselli, Feiersinger

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore, Gunnarsdottir, Garbino; Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Cafferata, Girelli, Bonansea, Palis, Bragonzi, Thomas, Bellucci, Salvai

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Ammonita: 65′ Caruso

Roma Juventus Women Supercoppa 0-0: il pre partita

Let’s gooooooo #RomaJuve #SupercoppaFemminile pic.twitter.com/5wtAv2gfHP — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 7, 2024

Ready, Bianconeri? #RomaJuve #SupercoppaFemminile pic.twitter.com/8WTpdNQmOx — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 7, 2024

Soaking up the surroundings #RomaJuve #SupercoppaFemminile pic.twitter.com/YkiD3yw6GP — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 7, 2024

Out for a pitch inspection #RomaJuve #SupercoppaFemminile pic.twitter.com/p43fx4CkSf — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 7, 2024

The stage is set #RomaJuve #SupercoppaFemminile pic.twitter.com/4WtoWQ2eFY — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 7, 2024 Pubblicità

The post Roma Juventus Women Supercoppa 1-2 LIVE: magia di Garbino, Kumagai grazia appeared first on Juventus News 24.