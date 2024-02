Roma Signora Juve Women 1-0 DIRETTA: Giugliano spiazza Peyraud-Magnin dal dischetto

Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

La Juventus Women dopo il pari con la Fiorentina fa visita alla Roma capolista al Tre Fontane con l’obiettivo di avvicinare sensibilmente le giallorosse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Roma Juventus Women 1-0: sintesi e moviola

1′ Subito occasione per Echegini – Va via Cantore a destra e mette dentro un pallone teso su cui non arriva di un soffio la nigeriana con la testa

6′ Tiro Giugliano – Bella combinazione con di Guglielmo che spalanca il campo alla centrocampista, murata però al limite da Cascarino

7′ Tiro Viens – Girata improvvisa della canadese su assist di Haavi. Conclusione incrociata bloccata a terra da PPM

20′ Rigore per la Roma – Pestone di Beerensteyn ai danni di Glionna. L’arbitro non ha dubbi

21′ Gol Giugliano – Spiazzata Peyraud-Magnin dal dischetto con l’interno destro

22′ Occasione Beerensteyn – L’olandese ha subito la chance per farsi perdonare, trovata da Grosso alle spalle della difesa giallorossa. A tu per tu con Caesar allarga un piatto destro poco convinto e si lascia ipnotizzare

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Roma Juventus Women 1-0: risultato e tabellino

Rete: 21′ rig. Giugliano

Roma (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Sostenvold; Giugliano, Kumagai, Greggi; Glionna, Viens, Haavi. All. Spugna. A disp. Korpela, Giacinti, Bartoli, Ciccotti, Pilgrim, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar, Troelsgaard

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Boattin; Caruso, Crosso; Cantore, Gunnarsdottir, Beerensteyn; Echegini. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Garbino, Girelli, Bonansea, Palis, Bragonzi, Thomas, Salvai

Arbitro: Emmanuele di Pisa

Roma Juventus Women: il pre partita

𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞𝐝. #RomaJuve pic.twitter.com/FyiyhrxPik — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Pinpoint #RomaJuve pic.twitter.com/9KsiuIUJip — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Time to stretch #RomaJuve pic.twitter.com/3UEATEr2wA — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

𝐋𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐢𝐧. #RomaJuve pic.twitter.com/hmDROYaCML — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Pitch inspection #RomaJuve pic.twitter.com/n77SPUiIVK — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Pitch inspection #RomaJuve pic.twitter.com/n77SPUiIVK — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Welcome, Bianconere! #RomaJuve pic.twitter.com/MVuA96GEdl — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

Checking in at the Tre Fontane #RomaJuve pic.twitter.com/HlI7IJXsaU Pubblicità — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 4, 2024

The post Roma Juventus Women 1-0 LIVE: Giugliano spiazza Peyraud-Magnin dal dischetto appeared first on Juventus News 24.