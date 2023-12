Roma-Napoli 2-0, Mou manda un messaggio ad Allegri. Mazzarri chiude in 9 uomini

Roma-Napoli 2-0, i giallorossi mandano un messaggio alla Juve ad una settimana dal big match dell’Allianz Stadium

La Roma chiude la 17esima giornata di questo campionato battendo 2-0 il Napoli all’Olimpico, per effetto della rete di capitan Pellegrini e di quella di Lukaku nella ripresa del match.

Messaggio importante a una settimana dalla sfida contro la Juve, in programma a Torino il 30 dicembre. Azzurri choc: espulsi Politano e Osimhen, Mazzarri chiude in nove uomini e con l’ennesimo ko in uno scontro diretto.

