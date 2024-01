Roma multata dopo il match con la Vecchia Signora Juventina: la decisione del Giudice Sportivo

Roma multata dopo la Juve: il motivo della decisione del Giudice Sportivo. Comunicato ufficiale

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi al 18esimo turno di campionato. Arriva la multa per la Roma dopo la sfida con la Juve.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

