Roma, l’ex difensore della Juventus Dean Huijsen partirà titolare nel derby di Coppa Italia contro la Lazio.

Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo contro la Lazio nel derby di Coppa Italia. La squadra di Mourinho arriva alla sfida con una certezza in più: l’ex difensore bianconero Dean Huijsen.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il modo elegante e intelligente in impostazione e anche per la sicurezza dimostrata. Mourinho ha deciso di lanciarlo nel derby: insieme a lui possibile Mancini e Krsitensen. Cristante invece sarebbe il piano b.

The post Roma, Huijsen subito titolare nel derby: una certezza per Mourinho appeared first on Juventus News 24.