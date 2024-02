Roma Fc Internazionale, recriminazione Curva Nord verso i tifosi giallorossi: il comunicato

Pubblicità

La Curva Nord dell’Inter ha pubblicato un messaggio ai tifosi della Roma dopo la tanta discussa partita di campionato

Continuano gli attriti tra Roma e Inter dopo la sfida di campionato. La Curva Nord ha rivolto un messaggio ai tifosi giallorossi attraverso Instagram.

COMUNICATO – «Riguardo lo striscione apparso in curva sud all’Olimpico nella serata del 10/2/24 in occasione di Roma-Inter, Curva Nord come precedentemente detto si dissocia da ogni tipo di ‘esperienza’ e riconferma la totale estraneità a tali truffe e porcherie create da napoletani. Tutto ciò vale anche per tutte le pagine sui social e web che millantano e vendono prodotti con il marchio Curva Nord. Inoltre fate pubblicità con questo striscione ai vostri amici napoletani, dato che quelle finte esperienze sono frutto di truffatori partenopei!! Piuttosto che guardare a queste truffe dovreste stare più attenti a quello che avviene da voi: avete perso uno striscione storico in casa vostra roba da dilettanti, da parecchie trasferte tornate senza molte pezze, forse è il caso che stiate più attenti a cose serie e non a certe cazzate».

