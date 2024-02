Roma Fc Internazionale, motivazioni speciali per Mkhitaryan: ecco quali

Pubblicità

Enrikh Mkhitaryan ha motivazioni speciali per Roma Inter, prossima sfida di Serie A importante per entrambe le squadre

Roma-Inter sarà il big match della prossima giornata di Serie A. Una sfida importante sia per i giallorossi – il neo tecnico Daniele De Rossi vuole continuare la propria striscia vincente – che per i nerazzurri, desiderosi di allungare ancora sulla Juve. Il giornalista Andrea Paventi spiega a Sky Sport perché anche per Mkhitaryan significa tanto questa partita.

ROMA INTER – «Mkhitaryan avrà motivazioni speciali, che è arrivato all’Inter a zero fortemente voluto dalla società ed Inzaghi pronto a cucirgli attorno il ruolo che aveva nella parte finale con la Roma. A Milano è diventato un centrocampista nel senso pieno del termine, da tempi alla squadra è cresciuto in impostazione, nei contrasti vinti e palle recuperate. In questa parte centrale della sua carriera – ha detto – è stato fondamentale il lavoro fatto con Inzaghi. Andrà ad affrontare la Roma con la volontà di dare una mano per conquistare tre punti che hanno valenza superiore rispetto a quelli presi con la Fiorentina. Tre punti pesantissimi, con l’Inter che gioca prima della Juventus».

