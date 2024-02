Roma Fc Internazionale, Mister Inzaghi nella bufera: «Chiamata irregolare» #Intervista, cosa è successo

Pubblicità

Bufera intorno a Simone Inzaghi per la chiamata ai nerazzurri nel corso di Roma-Inter, ecco cosa è successo e cosa prevede il regolamento

Polemica per quanto (potrebbe) essere accaduto nel corso di Roma-Inter. Più specificatamente, il fatto in questione andrebbe incorniciato nell’intervallo della gara quando (come spiegato da Bastoni a Dazn) Simone Inzaghi avrebbe contattato telefonicamente i suoi giocatori.

Immediatamente, sui social in particolare, tifosi e opinionisti di svariate squadre hanno lamentato a gran voce l’irregolarità del gesto. Di fatto il regolamento vieta agli allenatori squalificati di comunicare con la propria squadra. Proprio per questo, in conferenza stampa Farris si è visto costretto a fare chiarezza sull’accaduto, placando ogni polemica.

BASTONI – «Nello spogliatoio ci ha chiamato Inzaghi e in vivavoce ci ha detto di tornare ad essere noi: così abbiamo fatto nel secondo tempo».

FARRIS – «La chiamata di Inzaghi? C’è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff. Sono cose che sapevano anche loro».

