Roma Fc Internazionale, l’obiettivo di Lukaku: l’ultima volta è stata nel 2018

Pubblicità

Romelu Lukaku, ex centravanti dell’Inter, sabato 10 febbraio giocherà da avversario contro i nerazzurri con un obiettivo

Romelu Lukaku, che ha vestito la maglia dell’Inter per tre stagioni tra il 2019 e il 2023, sarà uno dei protagonisti del match della 24^ di Serie A, stavolta con la maglia della Roma.

Pubblicità

Curiosamente, non è riuscito a segnare contro una squadra con cui aveva giocato in precedenza nei principali campionati europei dal 25 febbraio 2018, quando indossava la maglia del Manchester United contro il Chelsea, partita terminata con la vittoria per 2-1. Segnando un gol, Lukaku raggiungerebbe la doppia cifra di reti segnate in nove dei suoi ultimi dieci campionati disputati.

Pubblicità

L’articolo Roma Inter, l’obiettivo di Lukaku: l’ultima volta è stata nel 2018 proviene da Inter News 24.