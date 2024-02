Roma Fc Internazionale, l’idea di Mister Inzaghi per infliggere la prima sconfitta a De Rossi

Pubblicità

Ecco la strategia che il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi intende mettere in campo per conquistare la vittoria contro la Roma

Contro la Roma, Inzaghi opterà per il nucleo principale della sua Inter, come rende noto Sky Sport.

La marcatura su Lukaku sarà cruciale, affidata ad Acerbi che all’andata ha neutralizzato l’ex nerazzurro; il difensore sarà affiancato da Pavard e Bastoni. In attacco, sembra difficile immaginare un cambiamento, con Lautaro e Thuram che dovrebbero mantenere il loro posto. A centrocampo, con l’assenza di Frattesi, le decisioni sulle scelte sono già state prese in anticipo. Sulle fasce, potrebbe essere una buona occasione per dare un po’ di respiro durante la partita: Dimarco e Darmian hanno mostrato un buon rendimento, con Dumfries pronto a subentrare se necessario.

L’articolo Roma Inter, l’idea di Inzaghi per infliggere la prima sconfitta a De Rossi proviene da Inter News 24.