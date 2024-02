Roma Fc Internazionale DIRETTA 0-0: Sommer’s Magic si supera su El Shaarawy, giallorossi partiti forte

Pubblicità

Appuntamento alle 18:00 allo Stadio Olimpico, per Roma Inter, match valevole per la 24^ giornata di Serie A: la cronaca live

Tutto pronto per Roma Inter, il match del ventiquattresimo turno del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro dello Stadio Olimpico.

ROMA INTER, CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio, si comincia!

1′ – Sommer salva subito su El Shaarawy! Conclusione a giro dell’attaccante giallorosso, il portiere nerazzurro vola e toglie il pallone da sotto la traversa spedendolo in angolo.

2′ – Ci prova Pellegrini! Squillo del capitano giallorosso con una conclusione potente da fuori area, palla alta.

5′ – Intervento duro di Paredes in scivolata su Barella, interrompendo il contropiede nerazzurro. Per Guida non c’è fallo, con l’argentino che prende un po’ tutto, non solo il pallone.

10′ – Calhanoglu ruba palla in pressing alto su Mancini, ma l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco.

12′ – Calhanoglu finta e calcia! Tiro impreciso col mancino, che trova però una deviazione. Sarà angolo per i nerazzurri.

13′ – Schema interessante con combinazione tra Bastoni e Dimarco, cross insidioso verso la porta, ma Pavard commette carica su Rui Patricio. Fallo in attacco.

ROMA INTER, IL TABELLINO 0-0

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Huijsen, 69 Angeliño; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 90 Lukaku, 92 El Shaarawy. A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar, 6 Smalling, 14 Llorente, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 37 Spinazzola, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 67 Joao Costa. Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 Sanchez. Allenatore: Massimiliano Farris

ROMA INTER, IL PREPARTITA

L’arrivo della squadra

Ciao ragazzi #ForzaInter #RomaInter pic.twitter.com/D0eXkm1UD2 — Inter (@Inter) February 10, 2024

L’XI di partenza nerazzurro

Gli 1⃣1⃣ di #RomaInter

Forza ragazzi Powered by @play_eFootball #ForzaInter pic.twitter.com/5nsgTTLy41 — Inter (@Inter) February 10, 2024

Veduta dallo spogliatoio dei nerazzurri

Vi portiamo nel nostro spogliatoio di #RomaInter #ForzaInter pic.twitter.com/rOONugyK1u — Inter (@Inter) February 10, 2024

Maglia speciale dell’Anno del drago

La nostra maglia speciale per #YearOfTheDragon #ForzaInter #InterCNY #RomaInter — Inter (@Inter) February 10, 2024

L’Olimpico è pronto al match

Stadio Olimpico#ForzaInter #RomaInter pic.twitter.com/lXZd5lu2Ox — Inter (@Inter) February 10, 2024

