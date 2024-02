Roma Fc Internazionale, De Rossi riabbraccia 2 titolarissimi: possibili convocati

In vista del match del 10 febbraio tra Roma e Inter, il tecnico giallorosso può contare sul ritorno di due giocatori chiave

La Roma riceve buone notizie in vista del match con l’Inter.

Ci sono infatti novità su Renato Sanches e Chris Smalling. Questi giocatori, che sono stati fuori per lunghi periodi a causa di infortuni, sono prossimi al rientro in squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista portoghese potrebbe addirittura essere convocato per il match di lunedì contro il Cagliari. Per quanto riguarda il difensore inglese, la prudenza suggerisce di considerare il suo possibile rientro nella partita del 10 febbraio contro l’Inter. Oltre a ciò, la Roma ha anche annunciato l’acquisto di Tommaso Balzanzi.

L’articolo Roma Inter, De Rossi riabbraccia 2 titolarissimi: possibili convocati proviene da Inter News 24.