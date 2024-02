Roma-Fc Internazionale da massima allerta: ma gli ultras Inter graziano Lukaku? La scelta a sorpresa

Pubblicità

Il big match Roma-Inter preoccupa le forze dell’ordine per la rivalità tra le due tifoserie, gli ultras nerazzurri potrebbero graziare Lukaku

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Roma-Inter. L’Olimpico è vicino al tutto esaurito e l’allerta sicurezza è massima, considerata la rivalità tra le due tifoserie. I nerazzurri sono inoltre gemellati ai sostenitori della Lazio. Lo stadio sarà infatti presidiato dalle prime ore della mattinata.

I tantissimi tifosi dell’Inter non ripeteranno a sorpresa la protesta anti Lukaku messa in scena all’andata a San Siro. Non ci sarà alcuna iniziativa particolare ma non mancherà qualche fischio al suo ingresso in campo.

L’articolo Roma-Inter da massima allerta: ma gli ultras nerazzurri graziano Lukaku? La scelta a sorpresa proviene da Inter News 24.