Roma Fc Internazionale, clamoroso Mr Ace: la Figc apre un’indagine, cosa sta succedendo

La procura della Figc apre un’indagine per quanto avvenuto durante Roma-Inter, nel mirino il gesto di Acerbi, cosa sta succedendo ora

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe stata aperta un’indagine dalla procura della Figc per quanto accaduto nel corso del big match tra Roma ed Inter. Nel mirino Francesco Acerbi, ecco quanto sta accadendo al nerazzurro come riportato direttamente dal giornale prima citato.

ACERBI – «Dopo il controllo al Var successivo al primo gol dei nerazzurri, il difensore ha rivolto il gestaccio verso la Tribuna Montemario: un’immagine sfuggita nell’immediato sia alla diretta televisiva sia agli ispettori della procura – erano in 4 – presenti a bordo campo, complice anche il diluvio e la concitazione di quei momenti. Le immagini però hanno fatto oggi il giro dei social e sono finite sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chiné, il quale ha immediatamente aperto un’indagine. Acerbi sarà ascoltato nei prossimi giorni in Via Campania e, nel caso in cui non dovesse patteggiare, andrebbe incontro a una squalifica. Molto più probabile, visti i precedenti (c’è quello di Zaniolo in un derby a settembre 2021), che ammettendo le proprie responsabilità il difensore dell’Inter possa invece cavarsela con una multa pesante».

