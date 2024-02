Roma Fc Internazionale, caos Mister Inzaghi: Repubblica svela il giallo dietro la chiamata: cosa rischia ora

Pubblicità

Simone Inzaghi nella bufera dopo la chiamata ai suoi nell’intervallo del big match contro la Roma, cosa rischia ora l’allenatore nerazzurro

Continua a tenere banco il “caso” Simone Inzaghi a margine di Roma-Inter. Come (forse) inavvertitamente svelato da Alessandro Bastoni dopo il big match, il tecnico dei nerazzurri avrebbe chiamato il proprio gruppo nell’intervallo, cercando di motivare i giocatori dopo l’inizio complicato contro i giallorossi.

Pubblicità

Se sul campo da gioco la mossa ha portato agli effetti desiderati, è ora sul rettangolo della giustizia sportiva che rischia di aprirsi un nuovo incontro. Questo pomeriggio difatti, Repubblica ha svelato cosa prevede il codice di giustizia sportivo e l’impossibilità per gli allenatori squalificati di interagire in alcun modo con la propria squadra.

Pubblicità

Insomma, quindi cosa rischia Inzaghi? L’ipotesi è di un’altra squalifica, quantificabile in una giornata in più di stop rispetto a quella appena scontata nella Città Eterna. Da non sottolineare, però, l’ipotesi di una multa anche per i collaboratori, qualora venisse verificato anche il loro coinvolgimento nell’organizzazione della chiamata.

CODICE SPORTIVO – «I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi».

L’articolo Roma Inter, caos Inzaghi: Repubblica svela il giallo dietro la chiamata: cosa rischia ora proviene da Inter News 24.