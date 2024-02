Roma Fc Internazionale, alcuni tifosi giallorossi preoccupati: il motivo riguarda Lukaku

Pubblicità

Roma Inter, alcuni tifosi giallorossi preoccupati: il motivo riguarda Romelu Lukaku e la prestazione fatta dal belga all’andata

Sabato pomeriggio andrà in scena Roma Inter, match della 24^ giornata di Serie A. Tutti gli occhi saranno puntati su Romelu Lukaku, grande ex della partita e “traditore della patria” nerazzurra, motivo per cui alla gara d’andata di San Siro è stato sommerso dai fischi di tutto lo stadio ad ogni suo tocco del pallone.

Pubblicità

Il Corriere di Roma riporta l’umore dei tifosi giallorossi in vista di questo match, i quali sono preoccupati per la prestazione che potrà fare l’attaccante numero 90. C’è chi spera che si sia riservato qualche gol da fare alla sua ex squadra, e chi teme che la sua prestazione possa essere compromessa dallo scarso stato di forma. Con 2396 minuti giocati è il secondo calciatore più utilizzato dopo Cristante, ma se la squadra ha avuto una svolta in positivo col cambio di allenatore e l’arrivo di De Rossi, lui sembra avere meno occasioni da rete e sembra essere meno nel vivo del gioco.

Pubblicità

L’articolo Roma Inter, alcuni tifosi giallorossi preoccupati: il motivo riguarda Lukaku proviene da Inter News 24.