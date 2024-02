Roma Fc Internazionale 2-4: il Var aiuta Mister Inzaghi a vincere in rimonta VS De Rossi

Roma Inter 2-4: il Var aiuta Inzaghi a vincere in rimonta contro De Rossi. I nerazzurri vanno a più 7 sulla Juve

La Roma di De Rossi viene sconfitta 2-3 dall’Inter che, con l’aiuto del Var, vince in rimonta suscitando diverse polemiche.

Pubblicità

Ad aprire la sfida è infatti un gol di Acerbi al 17′ convalidato da Guida con il check del Var nonostante la posizione di fuorigioco di Thuram. La Roma trova il pareggio con Mancini al 28′ e sorpassa l’Inter al 45′ con El Shaarawy. I nerazzurri, senza Inzaghi squalificato, si scatenano nel secondo tempo e prima pareggiano con Thuram al 49′, poi passano in vantaggio con un autogol di Angelino al 56′ e trovano il poker definitivo al 93′ con Bastoni.

Pubblicità

Con questa vittoria l’Inter va momentaneamente a più 7 sulla Juve che scenderà in campo lunedì sera allo Stadium contro l’Udinese.

Pubblicità

The post Roma Inter 2-4: il Var aiuta Inzaghi a vincere in rimonta contro De Rossi appeared first on Juventus News 24.