Roma Fc Internazionale 2-4, i Inter sono infermabili e volano: la classifica aggiornata di Serie A

Roma Inter 2-4, i nerazzurri sono infermabili e volano: la classifica aggiornata di Serie A dopo il match

Rischia tanto l’Inter all’Olimpico ma dopo un secondo tempo dominato i nerazzurri riescono a a battere anche la Roma grazie alle reti di Thuram, Acerbi, Bastoni e l’autogol di Angelino rimontando lo svantaggio firmato Mancini e l’ex Milan El Shaarawy. Ecco la classifica aggiornata.

Inter 60*

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38 *

Lazio 37*

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21*

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18 *

Salernitana 13*

*Una partita in più

