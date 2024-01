Roma-Atalanta 1-1: Huijsen all’esordio con i giallorossi. Com’è andata

Roma-Atalanta termina sull’1-1, esordio per Huijsen con la formazione giallorossa. Ecco com’è andata per lui

45 minuti di buon livello nell’1-1 della sua Roma contro l’Atalanta. Questo il bilancio di oggi per Dean Huijsen, che ha accumulato i primi minuti con i giallorossi.

Entrato al posto di Llorente all’intervallo della gara (reti di Koopmeiners e Dybala), l’olandese in prestito dalla Juve ha fatto vedere buone cose soprattutto in fase di impostazione, con ottime chiusure in fase arretrata.

